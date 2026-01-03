Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] El mensaje de Meneghini a los juveniles de la U en el arranque de la pretemporada

El nuevo técnico azul se refirio al rol de lo más jovenes.

El nuevo técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, entregó un potente mensaje a los juveniles del club en su primer día de pretemporada: "Si te dan un minuto acá, es un montón".

Así lo publicó el "Romántico Viajero" a través de sus redes sociales: "Lo que necesito sentir de parte de ustedes es que dan lo que sea por jugar en la U".

