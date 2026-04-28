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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] El viralizado gesto de Garnero con Charles Aránguiz en el clásico universitario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El triunfo de Universidad de Chile no fue la única noticia positiva para los azules en Ñuñoa dado que celebró el retorno de su gran referente.

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Universidad de Chile vive días de alegría. Al importante triunfo conseguido en el Clásico Universitario, se sumó un hito esperado por toda la hinchada laica: el retorno a las canchas de Charles Mariano Aránguiz.

El "Príncipe" no sumaba minutos oficiales desde el pasado 9 de marzo, en aquel empate 1-1 ante Universidad de Concepción. Ese encuentro, además, marcó el fin de la era de Francisco Meneghini en la banca azul. Tras semanas de espera y una puesta a punto física, finalmente Fernando Gago pudo utilizar al volante puentealtino por primera vez desde su llegada a La Cisterna.

El esperado momento ocurrió en el minuto 72 del duelo ante Universidad Católica. Aránguiz saltó al campo de juego en reemplazo del juvenil Agustín Arce, desatando la ovación de los asistentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue la reacción de la banca rival.

Mientras el bicampeón de América esperaba junto al cuarto árbitro para hacer su ingreso, hidratándose por última vez, se produjo una escena cargada de respeto. Daniel Garnero, director técnico de la UC, se acercó al mediocampista para saludarlo afectuosamente, reconociendo la trayectoria del ídolo azul en un gesto que sacó aplausos por su deportividad.

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