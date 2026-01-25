Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile
[VIDEO] José Rivera doblegó a la zaga de la U y decretó el 3-0 en Perú
Revisa la anotación del elenco "crema".
Universitario amplió el marcador en la "Noche Crema" gracias a la aparición de José Rivera. El delantero aprovechó las licencias en el fondo de Universidad de Chile para marcar el 3-0, desatando la celebración de los hinchas en el Estadio Monumental de Lima.