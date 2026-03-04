Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Sufre la U: Lucero salió lesionado en el duelo con Palestino en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero fue reemplazado a los 15 minutos en el Nacional.

[VIDEO] Sufre la U: Lucero salió lesionado en el duelo con Palestino en la Sudamericana
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El argentino Juan Martín Lucero, delantero de Universidad de Chile, salió lesionado este miércoles durante el partido ante Palestino en el Estadio Nacional, en la primera fase de la Copa Sudamericana.

Lucero fue titular con los azules y en el minuto 14 hizo el gesto de cambio a la banca, generando la preocupación en el cuerpo técnico de Francisco "Paqui" Meneghini.

Tras pedir el cambio, Lucero se sentó en la cancha del Nacional y esperó la atención del cuerpo médico, y salió por sus propios medios, siendo reemplazado por Maximiliano Guerrero (15').

Con esta lesión, se complica la "enfermería" de la U en su zona ofensiva, ya que también están lesionados Octavio Rivero y Lucas Assadi.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada