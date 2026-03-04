[VIDEO] Sufre la U: Lucero salió lesionado en el duelo con Palestino en la Sudamericana

El argentino Juan Martín Lucero, delantero de Universidad de Chile, salió lesionado este miércoles durante el partido ante Palestino en el Estadio Nacional, en la primera fase de la Copa Sudamericana.

Lucero fue titular con los azules y en el minuto 14 hizo el gesto de cambio a la banca, generando la preocupación en el cuerpo técnico de Francisco "Paqui" Meneghini.

Tras pedir el cambio, Lucero se sentó en la cancha del Nacional y esperó la atención del cuerpo médico, y salió por sus propios medios, siendo reemplazado por Maximiliano Guerrero (15').

Con esta lesión, se complica la "enfermería" de la U en su zona ofensiva, ya que también están lesionados Octavio Rivero y Lucas Assadi.