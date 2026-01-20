[VIDEO] Un gato llegó al CDA: La U se alista para oficializar a Lucero

A través de un video publicado en redes sociales, Universidad de Chile avisó que un gato anda rondando el Centro Deportivo Azul en clara alusión a la pronta oficialización del delantero argentino Juan Martín Lucero.

El registro, creado con inteligencia artificial, muestra a un felino en las afueras del recinto de La Cisterna y luego imágenes del ariete, aunque sin dejar ver su rostro.

