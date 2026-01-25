Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Universitario anotó el 1-0 sobre U. de Chile con increíble remate

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cristopher Toselli intentó tapar el disparo, pero fue inatajable.

[VIDEO] Universitario anotó el 1-0 sobre U. de Chile con increíble remate
Universitario rompió la paridad ante Universidad de Chile en el cierre del primer tiempo de la "Noche Crema". El volante Martín Pérez Guedes capturó el balón y sacó un potente disparo de distancia que dejó sin opciones al portero azul Cristopher Toselli, desatando la euforia de los hinchas en el Estadio Monumental de Lima justo antes del descanso.

