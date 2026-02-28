Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.1°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEOS] Hinchas de la U realizaron "hotelazo" previo al Superclásico ante Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fue durante la tarde de este sábado.

[VIDEOS] Hinchas de la U realizaron
 Captura La Voz Azul
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta sábado, hinchas de Universidad de Chile realizaron un "hotelazo" a las afueras del Hotel Hilton Aeropuerto, previo al Superclásico ante Colo Colo, que se disputará en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

De acuerdo a reportes del medio partidario La Voz Azul, el encuentro se realizó sin incidentes.

El cuadro "laico" visita este domingo a los "albos" por la quinta fecha de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada