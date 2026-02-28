[VIDEOS] Hinchas de la U realizaron "hotelazo" previo al Superclásico ante Colo Colo

Esta sábado, hinchas de Universidad de Chile realizaron un "hotelazo" a las afueras del Hotel Hilton Aeropuerto, previo al Superclásico ante Colo Colo, que se disputará en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

De acuerdo a reportes del medio partidario La Voz Azul, el encuentro se realizó sin incidentes.

El cuadro "laico" visita este domingo a los "albos" por la quinta fecha de la Liga de Primera.