Zaldivia aún lamenta la derrota ante la UC: Fue un golpe muy duro

Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, reconoció que la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en el clásico universitario significó un duro golpe para el plantel azul, que perdió una oportunidad importante de acercarse al líder Colo Colo y afianzarse en la lucha por el segundo puesto de la Liga de Primera.

"No voy a negar que fue un golpe muy duro porque teníamos la ilusión de ganar un nuevo clásico, de sacar la diferencia en lo alto de la tabla, en seguir más cerca de Colo Colo y la verdad que nos golpeó duro", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

Respecto al desarrollo del encuentro, Zaldivia reconoció que Universidad Católica logró imponer su planteamiento después de abrir la cuenta tempranamente y que los azules carecieron de profundidad pese a controlar la posesión del balón.

"Creo que a Católica le salió el partido que fueron a plantear. Golpearon en los primeros minutos, después se cerraron bien y a nosotros nos costó mucho llegar a crear ocasiones. Si bien tuvimos la posesión de la pelota casi todo el partido y el partido estuvo controlado, por así decirlo de alguna manera, nos costó ese último pase", explicó.

El defensor también rechazó que Universidad de Chile tenga problemas especiales para responder en encuentros decisivos y recordó los resultados del equipo en los clásicos de esta temporada.

"No comparto, o sea de cuatro clásicos ganamos dos y perdimos dos. Los clásicos son partidos aparte, pero no creo que pase por el lado de cuando son los partidos importantes. Todos los partidos fueron importantes en esta etapa", sostuvo, antes de insistir en que Católica se defendió bien y que a los azules les faltó claridad para superar el bloque defensivo del rival.

En esa línea, también coincidió con parte del análisis de Charles Aránguiz sobre la irregularidad del equipo durante la temporada. "Lo que sí comparto es que a lo largo del año fuimos un equipo irregular, de buenos partidos y otros no tanto", manifestó, y agregó: "Creo que a lo largo del año nos costó esa regularidad de los partidos, de ganar varios partidos seguidos que es lo que te mantiene en un campeonato largo ahí arriba".

La revancha con Antofagasta

En cuanto a la revancha de este jueves ante Deportes Antofagasta por Copa Chile, donde Universidad de Chile necesita revertir la derrota por 2-0 de la ida, Zaldivia apuntó a la importancia de aprovechar la mayor continuidad competitiva del plantel. "Siempre digo que venir jugando con continuidad siempre es una ventaja al equipo que viene sin jugar y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que hacernos fuertes de local con nuestra gente, hacérselo sentir desde el primer minuto", aseguró, junto con advertir que deberán estar atentos a los contragolpes del conjunto nortino.

Finalmente, el zaguero entregó un mensaje de confianza para intentar conseguir la clasificación. "Tenemos que tener la tranquilidad para hacerlo el jueves, tener plena confianza en nosotros, que yo la tengo, estoy seguro que vamos a pasar", aseguró, antes de hacer un llamado a los seguidores azules: "Dar un mensaje al hincha que el jueves lo necesitamos con nosotros porque lo vamos a dar vuelta entre todos", concluyó.