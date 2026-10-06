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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Zaldivia puso la mira en la Copa Chile: "Es un objetivo salir campeón"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán y defensor de Universidad de Chile aseguró que el plantel preparó en detalle la visita a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final.

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El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia aseguró que conquistar la Copa Chile es uno de los objetivos del equipo, antes del viaje al norte para enfrentar a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final.

"Lindo desafío, una linda instancia para seguir metiéndonos arriba. Es un objetivo salir campeón, así que a hacer un buen partido allá en la ida", señaló el zaguero antes de embarcar rumbo a Antofagasta.

Zaldivia también abordó la dificultad que representa el conjunto "puma", que actualmente compite en el Ascenso y buscará aprovechar su condición de local en el primer encuentro de la serie.

"Sabemos que es un equipo duro, como todos los rivales. Lo vimos mucho, preparamos muy bien el partido, así que con mucha esperanza de hacer un buen partido", sostuvo el capitán azul.

Universidad de Chile afrontará el compromiso con algunas modificaciones en su formación, entre ellas la ausencia de Charles Aránguiz y el regreso de Tobías Reinhardt al mediocampo.

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