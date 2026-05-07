Zaldivia y allanamiento en el CDA: "Estamos un poco ajenos a esa situación"

Matías Zaldivia abordó este jueves el impacto que generó en Universidad de Chile el allanamiento al Centro Deportivo Azul en medio de la investigación que involucra al expresidente Michael Clark, y aseguró que el episodio no alteró la vida interna del plantel.

"Lo que te puedo decir es que puertas adentro para nosotros no cambió nada; en el día a día, en lo que respecta a nosotros, al plantel, no cambió nada", afirmó el defensor, quien remarcó además que "sé que para afuera hay mucho ruido por lo que pasó, obviamente, pero nosotros estamos un poco ajenos a esa situación".

El zaguero insistió en que el plantel se mantiene al margen del tema y que la situación debe ser resuelta por quienes conducen la institución. "Hay gente en el club que tiene que manejarla; son ellos los que tienen que responder esas preguntas", sostuvo Zaldivia, antes de reiterar que "para nosotros no cambió nada de una semana a la otra", pese a todo lo ocurrido durante los últimos días.

En paralelo, el defensor también se refirió a su futuro y dejó en claro que su intención es seguir ligado a Universidad de Chile. "El club ya conoce mi postura, es clara. Yo estoy muy cómodo acá", señaló el central, quien reveló que su deseo de continuar ya fue manifestado internamente y que espera una pronta definición: "Ellos también se me han acercado a decirme lo que pensaban, entonces espero que se resuelva pronto, porque me gustaría quedarme".

En lo futbolístico, Zaldivia destacó la evolución que ha mostrado el equipo en las últimas semanas y aseguró que el alza en el rendimiento también se apoya en la competencia interna. "Creo que estamos por el buen camino, se está entrenando muy bien semana a semana", expresó el defensor, junto con agregar que "la competencia dentro del plantel es muy alta y eso hace que los niveles de cada jugador suban", en una señal de confianza antes del próximo compromiso.

Sobre el cruce ante Unión La Calera, el central lo calificó como un partido clave en la pelea por avanzar y acercarse a un premio mayor. "Sabemos que es muy importante, porque estar en Libertadores a mitad de año sería algo muy bueno, además de que te da un título", afirmó Zaldivia, quien además recordó que el rival "ya nos ganó acá de local" y recalcó que el equipo debe ir "a buscar esos puntos que perdimos de local para terminar en lo más alto del grupo".

El partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de mayo, a las 15:00 horas, en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" de La Calera.