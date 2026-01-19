Complejo deportivo de U. de Concepción se salvó por dos metros en incendios del sur de Chile

El complejo deportivo de Universidad de Concepción estuvo al borde de que el fuego arrasara con sus instalaciones, en medio de los incendios forestales que afectan las regiones del sur y centro de Chile que han dejado 19 personas fallecidas.

"El fuego estuvo a dos metros del complejo. Nos salvamos de milagro", informó este lunes a medios chilenos René Rosas, gerente general del club asentado en la capital de la región de Biobío, la más afectada por la catástrofe, junto a Ñuble en la zona central.

El complejo de entrenamiento del equipo Campanil está ubicado en un sector próximo a la comuna de Penco, en la provincia de Concepción, que enfrenta una emergencia crítica por tener los focos más activos del fuego.

Los megaincendios originados el sábado detruyeron hasta ahora más de 30.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble, a 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago, respectivamente, y han obligado a evacuar decenas de miles de personas.

"Las llamas llegaron al otro lado de la pandereta (muro divisorio). Después, llegaron bomberos y carabineros y realizaron los trabajos de contención. De otra forma, las consecuencias pudieron ser graves. Al otro lado, por cierto, está la cárcel", explicó Rosas.

El plantel de jugadores no se ha visto afectado pues se encuentra en Montevideo para participar de la Serie Rio de la Plata, donde jugará partidos amistosos de pretemporada antes del inicio de la liga chilena el próximo 31 de enero.

El resguardo de las instalaciones deportivas permitieron a la dirigencia del "Campanil" prestar apoyo para la contingencia por los incendios, al igual que han hecho otros clubes chilenos.

"El club está funcionando como centro de acopio y como punto de abastecimiento para bomberos y el personal que colabora en la atención de la emergencia", detalló Rosas.