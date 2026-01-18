¿Cuándo y dónde ver a U. de Concepción ante Racing de Montevideo en la Serie Río de La Plata?

Universidad de Concepción tendrá su primer duelo por la Serie Río de La Plata, certamen de pretemporada, que se disputa en Uruguay y será frente a Racing de Montevideo en el Estadio "Luis Franzini" este lunes 19 de enero.

El "Campanil", que viene de ser campeón de la Liga de Ascenso 2025, presentará caras nuevas entre las que se cuentan su nuevo director técnico, Juan Cruz Real y algunos de sus refuerzos como Pablo Parra, Cecilio Waterman, Christopher Mesías, entre otros.

¿Dónde ver a la U de Conce ante Racing?

El encuentro entre Universidad de Concepción está pactado para las 21:00 horas (00:00 GMT) de este lunes 19 de enero y podrás seguirlo por streaming por Disney+ Premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.