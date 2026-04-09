U. de Concepción al Colegio de Entrenadores: Leonardo Ramos cumple con los requisitos solicitados

Universidad de Concepción emitió este martes un comunicado oficial a través de sus redes sociales con el fin de aclarar la situación actual de su nuevo entrenador, Leonardo Ramos, además le respondieron al Colegio de Entrenadores.

"El Sr. Leonardo Ramos cuenta con experiencia previa dirigiendo en Chile, instancia en la que realizó la reválida de su título profesional ante el INAF en el año 2016. Si bien ya ha ejercido funciones en el país, la normativa vigente exige actualmente la obtención de la licencia CONMEBOL PRO para desempeñarse como director técnico en competencias profesionales", puntualizaron.

También contextualizaron sobre su trayectoria: Considerando su trayectoria en Chile y en el extranjero, donde ha dirigido en México, Ecuador, Arabia Saudita y Uruguay; además, cabe mencionar que en este último país se consagró campeón en dos oportunidades de Primera División.

Por último sostuvieron que actualmente la situación ya no depende de ellos: "La emisión de la licencia CONMEBOL PRO depende exclusivamente de estos organismos externos, por lo que estamos a la espera de su pronta resolución y de la habilitación de Leonardo Ramos a la brevedad posible; toda vez que nuestro entrenador cumple ampliamente con los requisitos solicitados y ha sido enviada toda la documentación requerida".