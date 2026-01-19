U. de Concepción venció por penales a Central Español en su debut en la Serie Río de La Plata

Universidad de Concepción venció por por 4-2 en los penales al conjunto uruguayo Central Español en el Estadio "Luis Franzini", tras igualar 0-0 en su debut en la Serie Río de la Plata, que se disputa en Montevideo.

Pese a dominar la mayor parte del encuentro, el "Campanil" no logró vulnerar la férrea defensa planteada por el conjunto charrúa, lo que derivó en un deslucido empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Tras el pitazo final, el ganador e definió en la tanda de penales, donde la gran figura fue el nuevo guardameta de los penquistas, el uruguayo Santiago Silva. El arquero atajó un disparo, convirtió el suyo y se benefició de un mal remate de Mateo Cantera que se fue por sobre el travesaño, sellando así el triunfo del recién ascendido a la Liga de Primera por 4-2 en la serie.

El siguiente partido de Universidad de Concepción en la Serie Río de La Plata será frente a Montevideo Wanderers, el jueves 22 de enero a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Parque Viera.