Universidad de Concepción fichó a Ariel Uribe para el 2026

Universidad de Concepción presentó a través de sus redes sociales a Ariel Uribe como su nuevo refuerzo para esta temporada, donde disputarán Liga de Primera 2026, Copa de La Liga y Copa Chile.

El futbolista chileno viene de descender con Unión Española durante la temporada pasada, donde disputó 36 encuentros, donde anotó dos tantos y repartió tres asistencias.

El formado en Santiago Wanderers, también registra pasos en clubes como: Deportes Antofagasta, Atlético Morelia y Mazatlán FC.

Con esta incorporación, el "Campanil" suma su undécima incoporación y Uribe se une a los nombres ya presentados de: Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra, Leonel González, David Retamal, Antonio Díaz y Cristhofer Mesías.