¿Universidad de Concepción nuevamente quedará sin entrenador?

Universidad de Concepción, faltando cuatro fechas para llegar a la mitad de temporada, está con incertidumbre en su horizonte, ya que nuevamente puede quedar sin su entrenador, el uruguayo Leonardo Ramos, tal como ocurrió en marzo pasado con la salida de Juan Cruz Real.

Según informó el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, Ramos está siendo tentado para volver a dirigir en su país, en el club Danubio.

"Está avanzada la gestión para que Leo Ramos sea el nuevo entrenador de Danubio. El entrenador quiere volver a Uruguay y seguramente quede cerrado entre hoy y mañana", publicó el comunicador en su cuenta de X.

Ramos, quien arribó al Campanil hace seis semanas, es histórico en Danubio y fue campeón con el equipo en la temporada 2013-14.

En estas semanas en el cuadro penquista, los números de Ramos en la UDEC no son favorables: Un triunfo, un empate y cuatro derrotas.

El equipo marcha duodécimo en la tabla, con 14 puntos en 11 fechas, y en su próximo desafío, enfrentará a O'Higgins en Rancagua, el sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT).