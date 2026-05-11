Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.7°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Versiones contrapuestas sobre el "combo" que recibió Javier Olivares en Olmué

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El diputado PDG asegura haber sido agredido por razones políticas, y califica como "mentiras y comidillo de prensa" lo señalado por algunos testigos del incidente.

La esposa del acusado desmiente un trasfondo ideológico y sitúa el origen de la pelea en "un empujón" y una actitud prepotente del congresista hacia ella durante un baile.

Versiones contrapuestas sobre el
 ATON / CHV Noticias (captura de video)

Olivares dice poseer videos que respaldan su relato y está decidido a hacer valer "todo el peso de la ley". La mujer involucrada en el incidente dijo en televisión que el golpe de su marido respondió a un contacto físico previo del parlamentario.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares reafirmó este lunes su versión del incidente que protagonizó el sábado por la noche en la fiesta de aniversario del Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué (Región de Valparaíso).

En una rueda de prensa en el Congreso Nacional, el parlamentario por el Distrito 6 insistió en que fue víctima de una golpiza motivada por razones políticas y defendió su libertad de expresión ante la polémica por utilizar en días previos una capa de estilo militar prusiana, similar a las utilizadas por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990). 

"Que yo me ponga cualquier cosa, ande con una capa, lo que yo estime conveniente hacer, porque podrían decir: 'Bueno, es que el diputado se la busca'... Da lo mismo: a mí me puede gustar el Che Guevara, Salvador Allende, Ibáñez del Campo, el general Pinochet, quien sea, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de venir a golpear a otra persona por pensar diferente", dijo Olivares. 

Asimismo, advirtió que buscará las máximas sanciones para los involucrados: "A esas personas les vamos a decir 'no': les va a caer todo el peso de la ley, porque nosotros, los políticos que hoy día estamos acá, no creemos en aquello".

El diputado desestimó las críticas que cuestionan la veracidad de su relato, tildándolas de "mentiras" y "comidillo de la prensa", y aseguró contar con registros audiovisuales del altercado que ya están en manos de las autoridades que investigan el caso.

La contraparte: acusación de provocación y desmentido político

Una versión radicalmente distinta entregó la esposa de uno de los hombres acusados de agredir al diputado.

En diálogo con Chilevisión Noticias, la mujer descartó cualquier trasfondo ideológico y situó el origen del conflicto en una presunta conducta del congresista durante la celebración.

"Estábamos bailando y él (Olivares) me pegó como un empujón y me dice 'córrete', a lo que mi marido le pega un combo. Nunca fue de espalda, nunca le gritó nada aludido (sic) a la izquierda", afirmó la entrevistada, aclarando que no pertenecen a "ningún partido" político.

Según su testimonio, tras el golpe inicial de su pareja, un asesor de Olivares "sale detrás de él y le pega a mi marido por la espalda", mientras el parlamentario incitaba a continuar la pelea: "El diputado gritaba: '¡Pégame! ¡Pégame! ¿No te creís tan choro? ¡Pégame! ¡Soy diputado, a ver cómo te va!'", señaló la mujer. 

La mujer sostuvo que la segunda agresión a Olivares fue protagonizada por terceros que intentaban "calmar" a su esposo, momento en el que ellos abandonaron el lugar. "Yo no estuve en ese instante, porque agarré a mi marido y nos fuimos de ahí", subrayó.

"Salgo ahora a aclarar porque veo las noticias y él ha estado hablando de que fue por un tema político. Eso no tiene nada que ver aquí", sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada