Versiones contrapuestas sobre el "combo" que recibió Javier Olivares en Olmué

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares reafirmó este lunes su versión del incidente que protagonizó el sábado por la noche en la fiesta de aniversario del Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué (Región de Valparaíso).

En una rueda de prensa en el Congreso Nacional, el parlamentario por el Distrito 6 insistió en que fue víctima de una golpiza motivada por razones políticas y defendió su libertad de expresión ante la polémica por utilizar en días previos una capa de estilo militar prusiana, similar a las utilizadas por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

"Que yo me ponga cualquier cosa, ande con una capa, lo que yo estime conveniente hacer, porque podrían decir: 'Bueno, es que el diputado se la busca'... Da lo mismo: a mí me puede gustar el Che Guevara, Salvador Allende, Ibáñez del Campo, el general Pinochet, quien sea, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de venir a golpear a otra persona por pensar diferente", dijo Olivares.

Asimismo, advirtió que buscará las máximas sanciones para los involucrados: "A esas personas les vamos a decir 'no': les va a caer todo el peso de la ley, porque nosotros, los políticos que hoy día estamos acá, no creemos en aquello".

El diputado desestimó las críticas que cuestionan la veracidad de su relato, tildándolas de "mentiras" y "comidillo de la prensa", y aseguró contar con registros audiovisuales del altercado que ya están en manos de las autoridades que investigan el caso.

La contraparte: acusación de provocación y desmentido político

Una versión radicalmente distinta entregó la esposa de uno de los hombres acusados de agredir al diputado.

En diálogo con Chilevisión Noticias, la mujer descartó cualquier trasfondo ideológico y situó el origen del conflicto en una presunta conducta del congresista durante la celebración.

"Estábamos bailando y él (Olivares) me pegó como un empujón y me dice 'córrete', a lo que mi marido le pega un combo. Nunca fue de espalda, nunca le gritó nada aludido (sic) a la izquierda", afirmó la entrevistada, aclarando que no pertenecen a "ningún partido" político.

Según su testimonio, tras el golpe inicial de su pareja, un asesor de Olivares "sale detrás de él y le pega a mi marido por la espalda", mientras el parlamentario incitaba a continuar la pelea: "El diputado gritaba: '¡Pégame! ¡Pégame! ¿No te creís tan choro? ¡Pégame! ¡Soy diputado, a ver cómo te va!'", señaló la mujer.

La mujer sostuvo que la segunda agresión a Olivares fue protagonizada por terceros que intentaban "calmar" a su esposo, momento en el que ellos abandonaron el lugar. "Yo no estuve en ese instante, porque agarré a mi marido y nos fuimos de ahí", subrayó.

"Salgo ahora a aclarar porque veo las noticias y él ha estado hablando de que fue por un tema político. Eso no tiene nada que ver aquí", sentenció.