Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

Universidad de Concepción oficializó a seleccionado sirio como su nuevo refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Universidad de Concepción sumó su décima segunda incorporación para la temporada 2026.

Universidad de Concepción oficializó a seleccionado sirio como su nuevo refuerzo
Universidad de Concepción anunció al volante argentino-sirio Facundo Mater como su nuevo fichaje y sumo así su décima segunda incorporación para la temporada 2026.

El jugador de 27 años arribó al campanil procedente de Barracas Central y cuenta con presencia en la selección de Siria.

"¡Un orgullo tener con nosotros, Facundo! Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores", comunicó el club.

¿Quiénes son los refuerzos de U de Concepción?

Con esto, Mater se sumó a Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Cecilio Waterman, Santiago SilvaPablo Parra, Leonel González, David Retamal, Antonio Díaz, Cristhofer Mesías y Ariel Uribe como los nuevos refuerzos del elenco penquista.

