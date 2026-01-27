Universidad de Concepción remeció el mercado con exseleccionado juvenil argentino

Universidad de Concepción dio un golpe al mercado de cara al inicio de la Liga de Primera al anunciar en las últimas horas al exseleccionado juvenil argentino Ariel Urzi.

"Agustín Urzi es nuevo jugador de Universidad de Concepción. El mediapunta y extremo zurdo, de 25 años, se suma al Campanil para aportar talento, desequilibrio y jerarquía ofensiva", comentó el equipo penquista en sus redes sociales.

Urzi es formado en Banfield y con la camiseta albiceleste ganó el oro en los Panamericanos de Lima 2019, además de ser mundialista sub 20 y parte del equipo que ganó el oro en el Preolímipico 2020 y parte del elenco que participó de los Juegos de Tokio en 2021.

Además de jugar con el "Taladro", Urzi registra pasos por Juárez, Racing, donde ganó la Copa Sudamericana, y Huracán.

¿Cuántos refuerzos suma la U de Conce?

Luego de lograr el ascenso, Universidad de Concepción sumó al técnico argentino Juan Cruz Real, al arquero Santiago Silva; a los defensas Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, Leonel González, David Retamal y Antonio Díaz; a los mediocampistas Pablo Parra, Cristopher Mesías y Ariel Uribe, y al delantero Cecilio Waterman.

¿Cuándo debuta la U de Conce en la Liga?

Universidad de Concepción hará su estreno en la Liga de Primera 2026 este sábado 31 de enero ante Coquimbo Unido.

El partido se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio CAP, de Talcahuano.