Universidad de Concepción sorprendió con el fichaje de Tomás Roco

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Universidad de Concepción sorprendió este martes al anunciar el fichaje del delantero Tomás Roco, cinco días después del cierre del mercado de pases.

El jugador de 20 años, quien llegó procedente desde Fortaleza en Brasil, fue inscrito en el equipo del fútbol joven de los penquistas, ya que pertenece a la categoría sub 21, y por eso pudo ser contratado fuera la ventana del mercado invernal.

El formado en Cobreloa tuvo un destacado paso en el fútbol formativo del fútbol brasileño, jugando 48 partidos y ocho goles entre 2025 y 2026 en Fortaleza.

De esta forma, Roco se convirtió en el cuarto refuerzo para el equipo dirigido por Cristián Muñoz, sumándose a Iam González, Miguel Barbieri y Rogelio Funes Mori.

La U. de Conce marcha en el antepenúltimo lugar de la Liga de Primera, con 19 puntos, y su próximo partido será el lunes 24 de agosto, ante Everton en Viña del Mar, a las 19:30 horas (23:30 GMT).