La segunda jornada del Mundial de fútbol de talla baja vivió una bochornosa situación el fin de semana, con una enorme pelea en pleno duelo del anfitrión Marruecos contra Colombia.

El árbitro estaba deteniendo una discusión, pero la fricción continuó hasta desatar una enorme pelea entre ambos equipos, que incluso obligó la intervención de algunos policías para separar.

La grabación del partido, disputado el domingo 22 de noviembre recién pasado, se hizo viral en redes sociales.

Este lunes, la selección colombiana emitió un comunicado para dar su versión, asegurando que fue el conjunto marroquí quien ignición "acciones de agresión física contra integrantes de nuestro equipo", siendo la reacción sudamericana "en defensa propia".

De todas maneras, el seleccionado "cafetalero" reconoció que la situación "se salió de control y lo lamentamos profundamente (...) Ofrecemos disculpas a Colombia, a nuestros compatriotas, a los medios de comunicación, a los organizadores del campeonato y a todas las personas que lamentaron este lamentable episodio".