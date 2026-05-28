Simone Biles dejó en vilo su presencia en Los Angeles 2028: "Quiero tener hijos en un par de años"

La gimnasta estadounidense Simone Biles mantiene la incógnita de si prolongará su carrera deportiva hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, aunque afirma que "su plan más importante" es empezar a tener hijos en un par de años.

Biles, de 29 años y casada desde 2023 con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, expone su deseo de ser madre en una entrevista que publica la revista Elle, en la que insiste en que estará en la cita olímpica de Los Ángeles, aunque aún no quiere desvelar "de qué forma, si será en el suelo o en las gradas".

La gimnasta más laureada de la historia, con 11 medallas olímpicas, siete de ellas de oro, tiene claro que una vez que llegue a la treintena, le gustaría ser madre: "Dicen que es la mejor década. No hago planes a largo plazo, pero en un par de años, espero que podamos empezar a tener hijos. ¡Creo que es el plan más importante!", dijo.

Biles compitió por última vez en los Juegos de París de 2024, donde conquistó tres medallas de oro y una de plata, después de que en los anteriores de Tokio se tuviera que retirar por problemas de salud mental tras ganar una plata y un bronce.

Desde aquel episodio en Tokio, se encuentra en terapia psicológica, lo que, según ella, le ha permitido conocerse mejor a sí misma y que ha dado pie a convertirse en una abanderada de la salud mental.