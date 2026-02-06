Tomás González saldrá del retiro: "Quiero disfrutar y regalarme este momento"

A sus 40 años, el histórico gimnasta nacional Tomás González sorprendió al confirmar una pausa en su retiro para decir presente en la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, que iniciará el jueves 19 de febrero.

"Para mí, siempre es un orgullo representar a Chile, sobre todo en estas instancias a nivel mundial. Esta Copa del Mundo la vienen realizando hace 39 años. Es un clásico, es el torneo de maestros, por lo tanto me motiva muchísimo poder participar", señaló en declaraciones replicadas por Duplos.

"Esta vez, ya con 40 años, con toda mi experiencia, quiero disfrutar, regalarme este momento y, por supuesto, también a toda la gente que me sigue y me apoya, poder hacer una buena presentación representando a Chile", añadió.

El mejor gimnasta chileno de la historia se alejó de la elite luego de su participación en los Juegos Olímpicos 2020, realizados en 2021. Desde entonces, se ha dedicado a diversos proyectos, aunque manteniendo sus entrenamientos.

González es consciente de que "tengo que tener más cuidado, manejar la ansiedad, porque las cargas de entrenamiento ya no son como antes, tengo que saber priorizar bien".

"Voy a intentar disfrutar de este proceso que es difícil, pero ya son las últimas competencias que tengo dentro del alto rendimiento y quiero disfrutarlo al cien por ciento", expresó.