Jefatura de órgano que reemplaza a Estadio Seguro se definirá en el nuevo gobierno

La jefatura titular del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, organismo que reemplaza al plan Estadio Seguro, será designada bajo la administración del nuevo gobierno.

Según reveló una investigación de El Mercurio, el concurso público para elegir al líder de la entidad sufrió una nueva postergación, extendiendo el interinato del abogado Ricardo Viteri.

De acuerdo al matutino, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, firmó la resolución exenta que modificó el cronograma del proceso, trasladando el cierre del concurso para el 30 de abril de 2026. Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión respondió a un aumento masivo de postulantes admisibles, que subieron de ocho a 90 en la última convocatoria, lo que obligó a retrasar las etapas de evaluación.

El cargo, que cuenta con una remuneración bruta mensual de 4,6 millones de pesos, fue parte de los temas abordados en las reuniones de traspaso de mando con el futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet. El departamento fue dado a conocer originalmente por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, luego de decretar el fin de Estadio Seguro tras graves incidentes ocurridos en Estadio Monumental durante un partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil.

Pese al cambio de estructura, la violencia en los recintos deportivos persistió. Durante el último año se registraron hitos críticos como la muerte de un hincha de Colo Colo en un Superclásico ante Universidad de Chile en Macul, el ingreso de barristas al campo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y los destrozos protagonizados por seguidores azules en el Estadio Nacional a fines de enero.

El Mercurio destacó que el nuevo jefe titular deberá poseer competencias específicas en gestión de crisis y liderazgo público para encabezar la coordinación con Carabineros y las delegaciones presidenciales. Mientras se resuelve el proceso de selección, la seguridad en los estadios de Chile continuará bajo el mando transitorio de Viteri.