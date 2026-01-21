Carmen Tuitera le envió su apoyo a Natalia Duco como ministra del Deporte
La atleta está siendo cuestionada por su designación.
La influencer Carmen Castillo, conocida como "Carmen Tuitera", le envió su apoyo a la próxima ministra del Deporte del Gobierno de José Antonio Kast, Natalia Duco, tras las diversas críticas que apuntan en contra.
"Todo mi apañe a Natalia Duco", escribió en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).
Duco está siendo fuertemente cuestionada por un episodio de doping en 2018, donde arrojó positivo en la sustancia GHRP-6, la cual ayuda a estimular la hormona del crecimiento. La atleta fue castigada con una suspensión de tres años.
La asignación de la olímpica en la cartera no fue bien recibida y sumó diversas voces en su contra.