Desde Massú a la "1+8" de Zamorano: Ministro Riveros aportó joyas deportivas a la subasta de Teletón

En el inicio de la Teletón 2026, el ministro del Deporte Francisco Riveros se hizo presente con valiosos artículos autografiados para sumar a la subasta de la cruzada solidaria, próxima a comenzar vía internet.

El secretario de Estado apareció en la Digitón para adelantar algunos de las "joyas", comenzando por una raqueta y una camiseta del extenista Nicolás Massú, complementada por otra raqueta, de Fernando González.

Pasando al fútbol, Riveros mostró un par de guantes y la camiseta oficial de Christiane Endler en Olympique de Lyon, además de unos guantes usados en cancha por Vozinha y la mítica camiseta "1+8" de Iván Zamorano en Inter de Milán; específicamente de la temporada 1999/2000, segundo modelo en el que lució ese dorsal.

El mandamás del Minep también comentó que dentro de los aportes también se encuentran camisetas de Universidad Católica, Colo Colo, Universidad de Chile, Palestino y más.

Además, la donación incluyó platos de tiro firmados por Francisca Crovetto, un palo de golf de Joaquín Niemann y un par de zapatos de atletismo de Martina Weil.