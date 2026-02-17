Síguenos:
Radio Cooperativa
Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Duco apuntó al fin de la violencia en los estadios: Se harán todos los esfuerzos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

La futura ministra adelantó que bajo su gestión se harán trabajos conjuntos con otros organismos.

Duco apuntó al fin de la violencia en los estadios: Se harán todos los esfuerzos
 Comunicaciones Mindep
Natalia Duco, en miras a su investidura como ministra del Deporte en el gobierno de José Antonio Kast, afirmó este martes que dentro de sus objetivos dará prioridad a terminar con la violencia en los estadios.

"Vamos a tener la intención de trabajar voluntariamente con el Ministerio de Seguridad, en conjunto, ponernos a disposición", aseguró Duco a la prensa tras una nueva jornada de reuniones técnicas con las autoridades salientes, encabezadas por el ministro Jaime Pizarro.

La futura autoridad aseguró que "se van a hacer todos los esfuerzos que se necesiten con tal de lograr ese objetivo. Es un sueño para mí que las familias en Chile vayan al estadio a disfrutar el deporte, sin miedo", ratificó.

Duco, sin embargo, aclaró que la seguridad en los estadios "es un plan que no lo ve el Ministerio del Deporte", aunque, a raíz hechos como los desmanes protagonizados por barristas de Universidad de Chile ante Audax Italiano, remarcó que "nos compete, sin duda, porque el Parque Estadio Nacional es de administración nuestra, pero nunca ha estado dentro del Ministerio".

El presidente electo Kast prometió "tolerancia cero" con la violencia en los estadios y ofreció una estrategia para afrontar el problema, una línea que Duco deberá articular dentro de sus funciones como ministra de Deporte.

El plan consiste en aplicar penas de cárcel a quienes cometan actos vandálicos, dar mayor autoridad a Carabineros para intervenir dentro y fuera de los estadios, exigir más inversión en seguridad a los clubes y cortar sus nexos con las barras bravas.

