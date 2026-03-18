Ministra Duco puso en duda postulación de Chile a los Juegos de la Juventud 2030

Natalia Duco, ministra del Deporte, puso en duda la postulación de Chile para ser sede de los Juegos de la Juventud en 2030, apuntando a la "situación económica" que tiene el país tras el término del gobierno de Gabriel Boric.

"Estamos evaluando con todas las condiciones, toda la situación económica del país, las prioridades; o sea, la situación que ha dejado la administración anterior no es fácil", declaró la ministra, tras el sorteo de los grupos del Mundial de Vóleibol sub 17 que se disputará en nuestro país.

Ducó, además, recalcó que "el ministro Jorge Quiroz (Hacienda) lo ha anunciado de manera fuerte y, dicho eso, tenemos que tomar decisiones responsables, sabiendo que para el presidente José Antonio Kast el costo de las cosas en relación al deporte no son gastos, sino que son inversión".

"Apenas se tome, lo vamos a comunicar de manera inmediata porque sabemos la urgencia y las consecuencias también de una respuesta desfavorable", señaló la ministra.