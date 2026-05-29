Cobresal sucumbió por 0-1 ante Ñublense en la fecha 14 de la Liga de Primera y con ello quedó sumido al antepenúltimo lugar con 13 puntos. A la espera de lo que hagan Deportes Concepción y Unión La Calera, los de Gustavo Huerta suman 9 derrotas y apenas un triunfo en sus últimas diez presentaciones en Primera División.

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