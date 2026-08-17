Nuevo ministro del Deporte descarta cerrar el Mindep: "Queremos fortalecer la institucionalidad"

El recién asumido ministro del Deporte, Francisco Riveros, salió al paso de la controversia y descartó de plano la idea de cerrar el Ministerio del Deporte (Mindep), iniciativa que fue planteada recientemente por el Partido Nacional Libertario (PNL) luego de la salida de la cartera de Natalia Duco.

Frente a esta postura, el nuevo secretario de Estado enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es consolidar y potenciar la estructura deportiva del país.

"Nosotros lo que queremos en realidad, como ministerio y como gobierno, es fortalecer la institucionalidad deportiva de Chile. Entonces yo no quiero entrar en ese tema de que se va a eliminar el ministerio ni nada", sostuvo Riveros a CNN Chile en el marco del cierre del Mundial sub 17 de voleibol femenino.

En la misma línea, la autoridad agregó que "tenemos un ministerio que se me dio el mayor honor de mi vida, que es potenciarlo, así que yo quiero decir que el Ministerio del Deporte en Chile tiene un poder y tiene algo que nosotros queremos fortalecer".

Asimismo, precisó que cualquier discusión estructural respecto a las carteras de Gobierno "es un tema que se va a ver a través de una comisión".

El debate sobre la continuidad del Mindep se encendió tras la renuncia de la exministra Natalia Duco, quien debió dar un paso al costado en medio de acusaciones por el presunto uso indebido de un vehículo fiscal.

Aprovechando esta coyuntura, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, propuso la disolución total del ministerio durante su participación en el programa televisivo "Sin Filtros".

"Cerremos el Ministerio del Deporte, porque no nos sirve para nada. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte", argumentó Urzúa en dicha instancia.

El dirigente del PNL añadió que la eliminación de la entidad permitiría achicar el aparato estatal y redestinar recursos a otras áreas prioritarias: "¿Para qué vamos a estar financiando el carrete ministerial? No tiene ningún sentido, vamos a tener un Estado mucho más pequeño. Nos echamos al pecho el Ministerio del Deporte y tenemos más plata para destinarla a seguridad".