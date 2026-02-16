Síguenos:
Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Pizarro y Duco sostuvieron reunión técnica sobre el traspaso del Ministerio del Deporte

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La continuidad institucional y el trabajo colaborativo son fundamentales", expresó Pizarro sobre la junta con la futura ministra.

 Comunicaciones Mindep
Este lunes, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, recibió a su sucesora, Natalia Duco, para sostener una reunión respecto al traspaso de la cartera el próximo 11 de marzo, cuando se lleve a cabo el cambio de mando presidencial.

La instancia de discusión técnica marcó el inicio del proceso que culminará con la exatleta asumiendo la testera del Deporte, luego de su comentada designación por parte del presidente electo, José Antonio Kast.

"Revisamos los principales ámbitos de acción, los desafíos estratégicos y el fortalecimiento de las políticas públicas que impulsan el desarrollo del deporte en Chile", señaló Pizarro en su cuenta de Instagram.

"La continuidad institucional y el trabajo colaborativo son fundamentales para seguir proyectando al país en grandes eventos y, sobre todo, para avanzar en más y mejores oportunidades para nuestras comunidades", agregó en su escrito.

