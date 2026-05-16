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Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Recorte al Mindep terminó en la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Además, hubo reducciones en materias como infraestructura y los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

Recorte al Mindep terminó en la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026
 Chile Compite (Flickr/Archivo)
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El Ministerio del Deporte ejecutó el recorte presupuestario instruido por Hacienda, medida del Gobierno de José Antonio Kast que llevó a la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026.

La reducción de $5.700 millones del Mindep, de la que Contraloría ya tomó razón y corresponde al tres por ciento del presupuesto anual de la cartera, incluyó la totalidad de los montos para el referido evento deportivo, según reveló The Clinic.

En específico, el recorte dejó sin financiamiento a la organización del certamen a cargo del Instituto Nacional del Deporte (IND), que requería $3.586 millones.

Los Juegos Nacionales y Paranacionales de Chile nacieron en 2013 para servir como antesala de los Juegos Sudamericanos, realizándose cada dos años salvo el periodo entre 2019 y 2023.

En esa línea, desde el Ministerio del Deporte señalaron al citado medio que se priorizarán otros gastos, como los aportes directos a los deportistas para los Sudamericanos de Santa Fe, a realizarse este septiembre.

En tanto, desde el IND justificaron que los Nacionales y Paranacionales son más relevantes en años sin competencias como Juegos Olímpicos, Panamericanos y Odesur, situación que haría a la cancelación del 2026 un golpe menos trascendente.

En otras materias con recorte presupuestario, se redujeron $1.117 millones para infraestructura, $763 millones para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 y $227 millones en "bienes y servicios de consumo" de la Subsecretaría del Deporte.

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