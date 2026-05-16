Hantavirus: 41 casos confirmados en el país con un 34% de letalidad en lo que va del 2026

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha generado una alerta mundial respecto a la enfermedad respiratoria, que en Chile registra 41 casos confirmados en lo que va del año.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la embarcación tres personas fallecieron a causa del virus, seis personas fueron contagiadas confirmadas y dos sospechosos, además de 150 personas en cuarentena por más de un mes, tras ser evacuados en los últimos días en Tenerife, España.

Dentro del crucero, se encontraban dos chilenos que llegaron al país tras ser evacuados y fueron puestos en confinamiento mientras se les realiza un seguimiento para descartar la enfermedad. Hasta el momento, ninguno ha presentado síntomas y sus resultados a las pruebas han sido negativos.

Los primeros registros del hantavirus en el país datan desde 1995, con una letalidad que llegaba hasta el 80%, cifra que fue descendiendo con el pasar de los años hasta llegar a 30 o 40 por ciento, consignó La Tercera.

En los últimos diez años, el periodo con mayor número de casos fue 2017, donde se constataron 91 contagiados y una tasa de incidencia de 0,49 casos por cien mil habitantes; seguido, por el 2019 con 70 casos; 2023, con 54 casos, y 2025, con 44.

Asimismo, la semana epidemiológica 18 (al 9 de mayo) expuso que se han confirmado 41 casos durante este 2026, cuya tasa de letalidad alcanza el 34%, registrando 14 fallecidos, los que tienen múltiples factores a considerar, como la edad y comorbilidad de los pacientes. Las regiones con mayor incidencia son Aysén, Los Ríos y Ñuble.

El infectólogo Pablo Vial, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, agregó a La Tercera que "globalmente desde 1996 a mayo 2026 se han notificado 1.461 casos de infección por hantavirus en Chile, de las cuales 458 (31,4) han fallecido".

Por otro lado, la cepa hallada en los infectados del crucero es la denominada "Andes", endémica del cono sur, y cuya particularidad es que se transmite persona a persona.

En Chile, se ha documentado situaciones excepcionales de transmisión entre personas: "Los principales brotes descritos ocurrieron en las regiones de Aysén (1997-1998), Los Ríos (2011) y Maule (2019)", señaló el Ministerio de Salud.

"Si bien esto era un hecho conocido en Chile y Argentina, no era ampliamente conocido en otros países", dijo Vial respecto a la alerta mundial del virus.

Por su parte, el Colegio Médico Veterinario de Chile señaló que no existe evidencia de una pandemia o cambio en el comportamiento de la variante Andes.

En tanto, el Minsal complementó que "en Chile el único hantavirus humano es el virus Andes (ANDV), cuyo reservorio es el Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga), que se encuentra en zonas rurales y semirrurales entre Atacama y Magallanes".