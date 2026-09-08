Liv Golf solicitó la bancarrota y pidió que los jugadores pasen a ser los propietarios

El circuito LIV Golf anunció este martes que ha tomado una serie de "medidas estratégicas" para asegurar su continuidad, y sienta "las bases para un futuro junto a sus jugadores y nuevos inversores financieros", por lo que solicitó la bancarrota a un tribunal y pidió los jugadores, como el chileno Joaquín Niemann, pasen a ser los propietarios de la liga.

LIV Golf Incorporated informó que "firmó un acuerdo de apoyo a la reestructuración con BC Partners Advisors LP, la división de crédito de BC Partners, que contempla una operación de recapitalización".

Para llevar a cabo la operación, "cuyo objetivo es preservar la continuidad de la actividad del circuito mediante un innovador modelo de propiedad que da prioridad a los jugadores", LIV "inició voluntariamente un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal, al amparo del capítulo 11 del título 11 del Código de los Estados Unidos, ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey", indica.

Con esta operación el LIV "espera que la empresa reorganizada pase a ser propiedad mayoritaria de los jugadores, con quienes la empresa mantiene conversaciones avanzadas, creando así una estructura de propiedad que alinee los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la liga".

La formalización de la operación, agrega el circuito, sigue estando sujeta, entre otras cosas, a la aprobación del tribunal y de las partes interesadas pertinentes. De acuerdo con los hitos acordados para el caso, LIV Golf tiene la intención de comenzar su nueva era a principios de 2027.