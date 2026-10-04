Hizo historia en Chicureo: Joaquín Niemann conquistó por primera vez el Abierto de Chile

Joaquín Niemann saldó este domingo una de sus grandes deudas pendientes en el golf nacional al coronarse campeón del Abierto de Chile, certamen que le había sido esquivo a lo largo de su exitosa carrera y que logró ganar por primera vez este fin de semana.

En la edición número 96° del certamen, disputada en el Club Las Brisas de Chicureo, el talagantino llegó a la ronda decisiva como líder exclusivo, aunque con una estrecha ventaja de solo un impacto sobre el ecuatoriano Felipe Garcés.

No obstante, en el recorrido final, el deportista nacional sacó a relucir toda su jerarquía. Pese a un temprano tropiezo con un bogey en la bandera cuatro, Niemann brilló al registrar seis birdies que le permitieron cerrar la jornada en lo más alto y con una destacada tarjeta acumulada de 15 golpes bajo el par.

La fiesta fue completa para el deporte criollo, ya que el chileno Gabriel Morgan se quedó con el segundo lugar, rematando a cuatro golpes de distancia de "Joaking" en esta competencia que repartió una bolsa total de 60 mil dólares.

Con este triunfo, el actual jugador del LIV Golf sumó un nuevo hito a su palmarés y confirmó su estatus como el golfista más importante en la historia de nuestro país.