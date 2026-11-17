El golfista chileno Joaquín Niemann aseguró oficialmente su retorno al DP World Tour para la temporada 2027, luego de que el tradicional circuito europeo confirmara la incorporación de varias de las principales figuras que quedaron desvinculadas tras la disolución de la LIV Golf.

El oriundo de Talagante quedó encuadrado dentro de una categoría especial de nueve jugadores —entre los que también figuran figuras de la talla de Cameron Smith, Dustin Johnson, Bubba Watson, Carlos Ortiz y Abraham Ancer—, quienes accederán a un número determinado de torneos a lo largo del año mediante un sistema de invitaciones exclusivas acordadas de forma individual.

Estas tarjetas de membresía específica para el deportista nacional entrarán en vigencia a partir del torneo de Bahréin, fijado entre el 28 y el 31 de enero de 2027. Si bien el acuerdo no contempla la presencia del chileno en las cinco citas estelares de las Rolex Series (como las finales de Abu Dabi y Dubái), le permitirá volver a competir de lleno en el Viejo Continente.

La llegada de Niemann coincide con la apertura del tour hacia otros estandartes que militaron en Medio Oriente, como los campeones de majors Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Sergio García, quienes contarán con exención completa para inscribirse en la totalidad de las fechas del calendario internacional.