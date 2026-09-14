Joaquín Niemann fue segundo en el Abierto de Irlanda que conquistó Shane Lowry

El golfista chileno Joaquín Niemann finalizó en el segundo lugar del Abierto de Irlanda, torneo perteneciente al DP World Tour, después de cerrar su participación con 12 golpes bajo el par.

El golfista chileno compartió esa posición con el estadounidense Patrick Reed, aunque ambos terminaron a amplia distancia del campeón, el local Shane Lowry, quien dominó la competencia y se impuso con un acumulado de -23.

Lowry comenzó la última ronda con cuatro golpes de ventaja y terminó ganando por 11, luego de completar su recorrido final con una tarjeta de 63 impactos. El irlandés consiguió así su segunda corona en el certamen, 17 años después de haberlo ganado como amateur en 2009.

El triunfo significó además el séptimo título de Lowry en el DP World Tour y su primera victoria individual en el circuito desde septiembre de 2022. Reed, en tanto, reforzó con su segundo puesto su liderato en la Race to Dubai.