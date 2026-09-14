Diputado Alessandri: Queremos apurar los proyectos que generan más empleos

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó en El Diario de Cooperativa la crisis de desempleo que enfrenta el país y las medidas que puede tomar el Ejecutivo para hacerle frente, en medio de proyecciones económicas favorables para Chile.

En el marco del Chile Day en Madrid, el diputado apuntó al fast-track laboral que propuso la semana pasada, del que "ya hay 10 proyectos que están señalados por el Ministerio del Trabajo, entre ellos, flexibilizar las 40 horas y el que busca una indemnización a todo evento".

"Básicamente es adecuar nuestro sistema laboral, nuestra legislación a los estándares de los países con que estamos compitiendo. Esto es igual que el tema de los impuestos, tus impuestos no son bajos ni altos, son competitivos o no competitivos", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "además de esos 10 proyectos, le ofrecimos al ministro (Tomás) Rau que fuera a los otros ministerios a pedirles a cada uno cuál es el proyecto que crea más empleo, en Transporte, Obras Públicas, etc. Le dimos dos semanas a las carteras para que nos lo señalen".

El presidente de la Cámara sostuvo que en materia económica el Gobierno debe "tomar medidas rápidas al bolsillo de las personas. Lo estamos haciendo en materia laboral, en cosas urgentes y a la vena, pero lo más importante para que el ministro (Quiroz) se atreva a abrir la billetera es que el 2027 viene muy positivo, no solamente lo que vemos nosotros, sino que lo que ven los inversionistas extranjeros, lo que ve Rosanna Costa del Banco Central, que proyectó para el 2027 un crecimiento de la inversión de 8%, parecido a lo que tuvimos en Chile hasta el año 2014. Por lo tanto, los vientos están soplando para el lado correcto".

En esa línea, reflexionó que "muchas veces, desde adentro, estamos en la pelea chica política, buscando más los errores del que está gobernando, pero desde afuera hay una mirada más fría, más pragmática, nos ven muy bien encaminados, y eso es muy positivo".

"Lo malo, en términos competitivos, es que Perú también está haciendo las cosas bien, Colombia, incluso Bolivia por primera vez en 20 o 25 años se está abriendo de una manera muy fuerte a la inversión privada", advirtió.

De todas formas, destacó que durante las exposiciones de Chile Day estuvo discutiendo en un panel de inversión de capital de riesgo para startups con la senadora Paulina Vodanovic (PS), lo que es destacado por los inversionistas extranjeros.

"No es normal en Latinoamérica que se sienten personas de lados políticos distintos que están de acuerdo en atraer inversión tecnológica a Chile y que debatan de forma no solo moderada, sino que entusiasta. Y eso lo reconocen mucho los actores internacionales (...) Esa transversalidad de Chile es algo que nosotros debiéramos aprender a exportar también y le da mucha seguridad a los inversionistas extranjeros", afirmó.