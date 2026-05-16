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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Joaquín Niemann recuperó terreno de cara al cierre del PGA Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional quedó en una posición expectante del major estadounidense.

Joaquín Niemann recuperó terreno de cara al cierre del PGA Championship
 @joaco_niemann (Referencial)
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El golfista chileno Joaquín Niemann dejó atrás su amarga jornada anterior y logró recortar distancia para seguir con opciones en el PGA Championship, que este sábado desarrolla su penúltimo día de acción en Estados Unidos.

El nacional logró cuatro golpes bajo el par, gracias a cinco birdies (hoyos 3, 9, 10, 13 y 15) y un valioso eagle en la bandera número 16. Aquellos aciertos matizaron los tres bogeys registrados por el talagantino.

De esta manera, Niemann se posicionó con una tarjeta total de -2 de cara al cierre, y expectante al cierre del día para los líderes Maverick McNealy y Jon Rahm, solo un par de palos por delante en la tabla.

El tradicional major estadounidense culminará este domingo 17 de mayo en el Aronimink Golf Club.

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