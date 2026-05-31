Joaquín Niemann se alzó como campeón del LIV Golf de Corea del Sur

El golfista chileno Joaquín Niemann se hizo con la victoria final en el LIV Golf Corea que se disputó en la ciudad surcoreana de Busan, siendo su primer título de la temporada 2026.

"Joaking" firmó tres golpes bajo par en la jornada final, con birdies en los hoyos número 4, 6, 7 y 8, y un bogey en la bandera 11.

El nacional estuvo al borde de un birdie decisivo en el último hoyo, pero pocos centímetros le negaron restarle un palo al par y terminó con una tarjeta total de -12, igualado con el estadounidense Taylor Gooch. Así, el campeonato se fue al desempate.

En la definición Niemann logró el objetivo colocando la bola en excelente posición con su segundo golpe y poniendo la guinda con el tercero mientras su rival se tenía que conformar con el par y el segundo lugar.

De esta manera Niemann, capitán del equipo Torque, sigue ampliando su palmarés como el jugador con más títulos en el circuito, con su octavo título en general, el cual le reportará cuatro millones de dólares. Segundo en la tabla histórica de ganadores está el estadounidense Bryson DeChambeau, con cinco torneos LIV.

Pese a ello, el nacional queda aún lejos de los puestos altos de la general 2026 que lidera el español Jon Rahm, su verdugo en la ajustada definición del campeonato anual 2025.

Por equipos, la victoria fue para Crushers SC (-23) capitaneado por Bryson DeChambeau con la compañía del australiano Travis Smyth, del estadounidense Charles Howell III y del indio Anirban Lahiri. Segundo tras ellos fue el OKGC (-20) de Gooch y sus compatriotas Jason Kokrak y Harold Varner.