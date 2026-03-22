Joaquín Niemann terminó fuera del Top 10 ten en el LIV de Sudáfrica

El golfista chileno Joaquín Niemann terminó fuera del Top 10 en el LIV Golf de Sudágrica que no le permite sumar puntos en el Ranking Mundial, pese a una leve mejora en la jornada de este domingo.

El golfista oriundo de Talagante terminó en el duodécimo lugar de la quinta fecha del circuito, empatado con otros competidores en -17 golpes luego de un última día con ocho birdies (1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 18) y cinco bogeys que resultaron claves (2, 7, 8, 9, 15).

El estadounidense Bryson DeChambeau con un total de -26 se impuso en el último hoyo al español Jon Rahm que totalizó un 25 golpes bajo par.

"Solo quiero decirles que los quiero a todos. Gracias por su apoyo. Sudáfrica fue increíble. Sin duda, el mejor evento LIV que hemos tenido. Los he tenido conmigo durante ocho días seguidos, además de dos playoffs. Creo que debería llevarlos al Masters o algo así", comentó el estadounidense tras quedarse con la victoria.