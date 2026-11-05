LIV Golf anunció su desaparición y dejó en la incertidumbre el futuro de Niemann

LIV Golf anunció este jueves el inicio de un proceso de liquidación que pondrá fin al circuito profesional, nacido en 2022 con financiamiento de Arabia Saudita y en el que destacó el chileno Joaquín Niemann, luego del fracaso de las negociaciones para conseguir nuevos recursos económicos.

La decisión se produjo después de que BC Partners Credit retiró su propuesta de inversión de 300 millones de dólares, destinada a financiar una nueva etapa de la competencia denominada LIV 2.0. La salida de figuras como los españoles Jon Rahm y Sergio García y el inglés Tyrrell Hatton también complicó la continuidad del proyecto.

"Las partes involucradas no lograron alcanzar un acuerdo sobre ciertos términos pendientes en el acuerdo de reestructuración. En consecuencia, se ha rescindido y no se prevé que la transacción siga adelante por el momento", explicó LIV Golf mediante un comunicado.

La organización, que en septiembre se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos, consideró que "avanzar hacia una liquidación ordenada es la opción más responsable para la liga en este momento". El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que invirtió alrededor de 5.000 millones de dólares desde la creación del circuito, dejó de aportar recursos tras el cierre de la temporada en agosto.

La noticia también abrió interrogantes sobre el futuro de Joaquín Niemann, máximo ganador individual en la historia de LIV Golf con nueve títulos. El chileno reconoció en septiembre que desconocía los planes del circuito para 2027, mientras que otros jugadores comenzaron a incorporarse nuevamente a las competencias tradicionales.

LIV Golf surgió como una alternativa al PGA Tour estadounidense y al DP World Tour europeo, con premios millonarios y un formato de competencia por equipos. Su irrupción provocó un profundo conflicto en el golf internacional, marcado por sanciones a jugadores y disputas entre las principales organizaciones de este deporte.