Joaquín Niemann sembró dudas sobre su futuro en LIV Golf: "No tengo ni idea"

El golfista chileno Joaquín Niemann dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en LIV Golf para la temporada 2027, luego de reconocer que todavía no alcanzó ningún acuerdo para formar parte de la nueva etapa del circuito.

Tras finalizar su participación en el BMW PGA Championship, el nacional fue consultado por una reciente videollamada entre jugadores y el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, y explicó que no participó de la conversación porque prefirió mantenerse concentrado en sus últimas competencias.

"El hace estas llamadas todas las semanas, pero yo he estado jugando torneos últimamente. Simplemente no quiero distraerme con otros asuntos. Así que probablemente me pondré en contacto más adelante", explicó.

Consultado directamente sobre si ya se comprometió para competir en LIV Golf 2.0 durante 2027, Niemann respondió: "No, nada todavía". Luego, al ser interrogado por los planes del circuito para la próxima temporada, añadió: "No tengo ni idea. Ojalá pudiera decir algo, pero no tengo ni idea".

La situación ocurre mientras LIV Golf atraviesa un complejo proceso financiero tras acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y trabaja en una reestructuración de cara a 2027. Niemann es el jugador con más triunfos individuales en la historia del circuito, con nueve títulos desde su incorporación en 2022.

El chileno también explicó que actualmente está suspendido como miembro del DP World Tour por no haber cumplido el mínimo de torneos exigidos durante la temporada anterior, aunque puede disputar determinados certámenes mediante invitaciones.

Sobre sus próximos pasos, Niemann anticipó que regresará a Chile para descansar, trabajar en su juego y compartir con su familia antes de preparar la nueva temporada.