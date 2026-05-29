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Hermanas Abraham tuvieron auspicioso debut y pasaron a semifinales en la Copa del Mundo
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Autor: Redacción Cooperativa
Este sábado las nacionales buscarán el paso a la final.
Este sábado las nacionales buscarán el paso a la final.
Las hermanas Antonia y Melita Abraham tuvieron un auspicioso estreno en la Copa del Mundo de Remo y demostraron su nivel al instalarse en las semifinales del evento que se desarrolla en Sevilla.
Las deportistas nacionales ganaron su serie y clasificaron a la siguiente ronda con un tiempo de 7'20"07.
Este sábado, las múltiples medallistas panamericanas buscarán instalarse en la final de la cita.