Hermanas Abraham tuvieron auspicioso debut y pasaron a semifinales en la Copa del Mundo

Las hermanas Antonia y Melita Abraham tuvieron un auspicioso estreno en la Copa del Mundo de Remo y demostraron su nivel al instalarse en las semifinales del evento que se desarrolla en Sevilla.

Las deportistas nacionales ganaron su serie y clasificaron a la siguiente ronda con un tiempo de 7'20"07.

Este sábado, las múltiples medallistas panamericanas buscarán instalarse en la final de la cita.