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Tópicos: Deportes

Hermanas Abraham tuvieron auspicioso debut y pasaron a semifinales en la Copa del Mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este sábado las nacionales buscarán el paso a la final.

Hermanas Abraham tuvieron auspicioso debut y pasaron a semifinales en la Copa del Mundo
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Las hermanas Antonia y Melita Abraham tuvieron un auspicioso estreno en la Copa del Mundo de Remo y demostraron su nivel al instalarse en las semifinales del evento que se desarrolla en Sevilla.

Las deportistas nacionales ganaron su serie y clasificaron a la siguiente ronda con un tiempo de 7'20"07.

Este sábado, las múltiples medallistas panamericanas buscarán instalarse en la final de la cita.

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