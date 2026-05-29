Andrés de Witt fue reelecto como presidente de Chile Hockey

Chile Hockey informa a sus asociados, clubes, deportistas y a la opinión pública nacional la conformación de su nuevo directorio para el período 2026-2028, el cual tendrá la responsabilidad de continuar impulsando el desarrollo, el fortalecimiento y la proyección de este deporte a lo largo de todo el país.

Como resultado del proceso eleccionario realizado este jueves en la Asamblea General Ordinaria, Andrés de Witt fue ratificado como presidente de la Federación. El dirigente liderará un nuevo período, dando continuidad al exitoso trabajo desarrollado en los últimos años y a la visión estratégica que ha permitido consolidar importantes avances en materia deportiva, formativa e institucional.

- Presidente: Andrés de Witt

- Vicepresidenta: Paula Mackenzie

- Tesorero: Juan Eduardo Bauzá

- Secretaria: Denise Klocker

- Directores: Rodrigo Hernández, Tomás Trench, Francisco Rodríguez, Juan Pablo Wilhelmy y María José Fernández.