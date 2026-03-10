A un paso del top ten: Las Diablas lograron su mejor ubicación histórica en el ranking FIH

Un hito sin precedentes para el hockey césped nacional consiguió la selección chilena femenina, conocidas popularmente como las "Diablas", luego de que se confirmara que alcanzaron la mejor ubicación de su historia en el ranking mundial de la Federación Internacional.

El conjunto chileno registró un espectacular ascenso de cuatro ubicaciones en la última actualización del listado para instalarse en el 11º lugar del escalafón global.

Esta importante alza en la clasificación es el reflejo directo de los extraordinarios resultados obtenidos recientemente por el representativo nacional, cuyo principal impulso llegó tras coronarse campeonas en el torneo Premundial realizado en Santiago, instancia donde cosecharon triunfos ante Japón y Australia, potencias de la especialidad.