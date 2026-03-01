Chile igualó con Gales en su debut en las Qualifiers Santiago 2026

La selección chilena masculina de hockey césped, Los Diablos, empató 2-2 frente al equipo de Gales este domingo en el Centro de Entrenamientos y Competencias "Claudia Schüler".

El encuentro, correspondiente a la fecha inaugural del Grupo A de las Qualifiers Santiago 2026, marcó el inicio del camino del equipo nacional para intentar clasificar a la Copa Mundial de Bélgica y Países Bajos que se disputará en agosto.

Los goles de la escuadra que comanda el entrenador argentino Emiliano Monteleone fueron anotados por los hermanos y seleccionados nacionales Raimundo Valenzuela y Agustín Valenzuela. Pese a la paridad en el marcador, la organización del certamen internacional eligió al defensor chileno Juan Ignacio Amoroso como el mejor jugador del partido tras su destacada labor ante los atacantes europeos en Santiago.

"Jugamos un gran partido en todas las fases y estuvimos muy bien en las cosas que nos planteamos. Empezamos perdiendo, pero luego nos acomodamos y nos sentimos muy cómodos. Por lo hecho en las acciones ofensivas merecimos un poco más", analizó el director técnico Emiliano Monteleone al concluir el compromiso en el Parque Estadio Nacional.

Por su parte, el volante nacional Agustín Valenzuela entregó una visión crítica respecto al cierre del cotejo frente a Gales. "Nos empataron en el último cuarto, así que podemos decir que perdimos una victoria. Debemos ser críticos de por qué eso sucedió para asegurar los triunfos y pasar de grupo. El equipo está unido y tuvimos entrenamientos duros para enfrentar este torneo", afirmó el deportista de Chile.

La jornada dominical en Santiago también registró la victoria de Irlanda por 5-2 sobre Canadá y el triunfo de Polonia 3-2 ante Corea del Sur en el Grupo B, además de la sorpresa de Escocia que batió 3-2 a Francia en la zona de los locales. El próximo desafío de Los Diablos en las Qualifiers Santiago 2026 será ante Escocia este martes a las 20:15 horas.