Las Diablas avanzaron a semifinales y mantuvieron intacto el sueño en la Nations Cup Auckland 2026

Las Diablas cumplieron su primer gran objetivo en la Nations Cup Auckland 2026 luego de igualar 2-2 con Corea del Sur en la última jornada del Grupo B para así asegurar su clasificación a las semifinales del certamen que entrega un cupo a la próxima edición de la FIH Pro League, la máxima competencia anual de selecciones del mundo.

El equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez volvió a mostrar carácter en un encuentro de alta exigencia y encontró en Fernanda Arrieta a su principal figura ofensiva. La delantera que milita en el Rot Weiss Köln de Alemania convirtió en dos ocasiones para mantener a Chile con el control del pleito.

Arrieta inauguró el marcador a favor de las nacionales a los 28 segundos y posteriormente volvió a marcar a los 13 minutos para firmar un doblete que la posiciona entre las máximas anotadoras del campeonato con tres conversiones.

Con esta igualdad, las Diablas cerraron la primera etapa con cuatro puntos en tres presentaciones, consolidando una campaña que incluyó un triunfo y actuaciones competitivas ante rivales de alta exigencia internacional. Chile se instala así entre las cuatro mejores selecciones y mantiene vivo el sueño de alcanzar la final y luchar por el cupo a la Pro League.

Las Diablas volverán a la cancha durante la madrugada de este sábado 20 de junio para disputar las semifinales de la Nations Cup Auckland 2026. El oponente será India, ganador del Grupo A y reconocida potencia planetaria de este deporte.

El encuentro se jugará a las 00:00 horas de Chile continental y definirá a uno de los finalistas (la otra semifinal será entre Nueva Zelanda y Estados Unidos).

Las nacionales buscarán dar un nuevo golpe en Auckland y acercarse al gran objetivo de conquistar la Nations Cup y obtener el histórico boleto a la próxima edición de la FIH Pro League.