Las Diablas brindaron otra expresión de lucha y cayeron ante Japón en el Mundial
El elenco nacional se inclinó por 3-0 ante las asiáticas en su segundo partido.
El elenco nacional se inclinó por 3-0 ante las asiáticas en su segundo partido.
La selección chilena de hockey césped acumuló su segunda derrota consecutiva en el Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026 al caer este lunes por 3-0 ante su similar de Japón en la segunda jornada del Grupo A del certamen planetario.
Pese a que las Diablas ofrecieron otra expresión de lucha, el elenco asiático se hizo fuerte en el primer tiempo y con goles de Miyu Hasegawa, Hiroka Murayama y Maho Ueno acabó con la resistencia del cuadro nacional.
Su próximo partido será ante Australia el miércoles 19 de agosto en un duelo donde necesita ganar y de una serie de resultados para meterse en la siguiente ronda.
De no concretarse seguirá en la pelea por quedar lo más arriba posible en la ronda de clasificación entre el 9° y el 16° puesto.