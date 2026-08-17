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Tópicos: Deportes | Hockey césped | Selección chilena

Las Diablas brindaron otra expresión de lucha y cayeron ante Japón en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional se inclinó por 3-0 ante las asiáticas en su segundo partido.

Las Diablas brindaron otra expresión de lucha y cayeron ante Japón en el Mundial
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La selección chilena de hockey césped acumuló su segunda derrota consecutiva en el Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026 al caer este lunes por 3-0 ante su similar de Japón en la segunda jornada del Grupo A del certamen planetario.

Pese a que las Diablas ofrecieron otra expresión de lucha, el elenco asiático se hizo fuerte en el primer tiempo y con goles de Miyu Hasegawa, Hiroka Murayama y Maho Ueno acabó con la resistencia del cuadro nacional.

Su próximo partido será ante Australia el miércoles 19 de agosto en un duelo donde necesita ganar y de una serie de resultados para meterse en la siguiente ronda.

De no concretarse seguirá en la pelea por quedar lo más arriba posible en la ronda de clasificación entre el 9° y el 16° puesto.

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