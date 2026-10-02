Mil Tambores: vecinos recurren a la justicia y municipio pide al Gobierno "alternativas"

Un intenso debate se ha tomado la agenda en Valparaíso a raíz de la realización del tradicional carnaval "Mil Tambores" durante este fin de semana, evento que congregará a más de 10.000 personas en su masivo pasacalles dominical.

La controversia estalló luego de que la Delegación Regional Presidencial negara la autorización para la actividad, argumentando que la organización ingresó la solicitud como "derecho a reunión" -lo que impide exigir medidas de mitigación como baños químicos o guardias de seguridad- y respaldándose en tres informes desfavorables, incluidos dos de Carabineros, cuyo contingente se verá tensionado al coincidir con el Maratón de Viña del Mar.

Ante la negativa del Ejecutivo, la alcaldesa subrogante de Valparaíso, Javiera García, cuestionó duramente la decisión adoptada por el Gobierno.

"Como municipalidad creemos que esta decisión es un error porque expone a Valparaíso a una situación de mayor riesgo en materia de seguridad, orden y limpieza. Sabemos que 'Mil Tambores' es un evento que se va a desarrollar de todas maneras y precisamente por eso creemos que era mejor que se realizara de una manera autorizada, planificada y coordinada con las distintas instituciones", dijo la jefa comunal provisional.

A pesar de la negativa, desde el municipio señalaron que van a "contribuir al orden, la limpieza y el cuidado de la ciudad, porque nuestra prioridad es que quienes viven en Valparaíso y quienes nos visitan puedan disfrutar de una manera segura de esta ciudad".

"Hacemos un llamado a la Delegación Presidencial a reconsiderar alternativas y buscar, junto al Centro Cultural que organiza el carnaval, una solución que permita compatibilizar la realización del evento con la seguridad y tranquilidad de los vecinos", exhortó García.

Acciones legales y molestia vecinal

Por su parte, residentes y comerciantes del plan de Valparaíso manifestaron su profunda preocupación debido a los antecedentes de acumulación de basura, ruidos y consumo de alcohol registrados en ediciones anteriores.

Frente a este escenario, presentaron un recurso de protección para modificar el recorrido del pasacalles.

Tras ser declarado inadmisible en primera instancia por la Corte de Apelaciones, el abogado Rodrigo Díaz acudió en apelación a la Corte Suprema.

"Esto es grave; es el mundo al revés: un despeñadero de la institucionalidad. Quiero hacerle presente a la alcaldesa subrogante, que dijo que al prohibir este evento por el plan se creaba un riesgo, (que) no: cuando existen informes negativos y, pese a los informes negativos, una autoridad se empecina en que la actividad se haga igual, eso crea un riesgo", fustigó.

En tanto, a pesar del rechazo formal de la Delegación Presidencial, se confirmó que la autoridad sí dispondrá de contingente de Carabineros para resguardar el orden público durante las jornadas del fin de semana.